Haberler Yaşam Haberleri SMA'lı Efrayim bebek yardım bekliyor
Giriş Tarihi: 24.05.2026

Bingöl'de, SMA Tip-1 hastası Efrayim Gökalp (2) için kent meydanında kermes düzenledi. SMA Tip-1 hastası Efrayim Gökalp için, Bingöl Üniversitesi Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yönetimi ve öğrencileri ile Bingöl Efrayim Gönüllüleri Konseyi tarafından kent meydanında kermes düzenlendi. Dr. Vildan Burulday ile Gülistan Balcı Elhakan koordinatörlüğünde düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı el emeği ürünler satışa sunuldu. Ailenin, gen tedavisiyle uygulanan Zolgensma ilacının maliyetini karşılayabilmek için yardım kampanyası yürüttüğü, kampanyada bugüne kadar bağışların yüzde 52'sine ulaşıldığı öğrenildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#BİNGÖL #SMA

