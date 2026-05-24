SMA’lı Efrayim bebek yardım bekliyor

Bingöl
'de, SMA
Tip-1 hastası Efrayim Gökalp (2) için kent meydanında kermes düzenledi. SMA Tip-1 hastası Efrayim Gökalp için, Bingöl Üniversitesi Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yönetimi ve öğrencileri ile Bingöl Efrayim Gönüllüleri Konseyi tarafından kent meydanında kermes düzenlendi. Dr. Vildan Burulday ile Gülistan Balcı Elhakan koordinatörlüğünde düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı el emeği ürünler satışa sunuldu. Ailenin, gen tedavisiyle uygulanan Zolgensma ilacının maliyetini karşılayabilmek için yardım kampanyası yürüttüğü, kampanyada bugüne kadar bağışların yüzde 52'sine ulaşıldığı öğrenildi.