SMA’lı Esra resim yaparak yürümenin hayalini kuruyor

İzmir Menemen'de motor tamircisi İbrahim Alkan (41) ve tarım ilacı ticareti yapan Akgül Alkan'ın (41) kızları Esra Alkan'a, 1 yaşındayken SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Kızlarının 'Zolgensma' gen tedavisinden faydalanması için yaklaşık 3 yıl önce Valilik onaylı bağış kampanyası açan Alkan ailesi, kampanyayı ancak yüzde 84 seviyesine getirebildi. Kızının kas kaybı nedeniyle fırça tutarken bile zorlandığını belirten anne Alkan, "Dans etmek, baleye, okula gitmek istiyor. Yürüdüğünü hayal ediyor. Çok çaba sarf ediyor. Benim kaldıramadıklarımı o küçücük bedeninde kaldırmaya çalışıyor. Parmak ve nefes egzersizleri yapıyoruz. Acısız günü yok" dedi.

'DELİKSİZ UYUDUĞUNU GÖRMEDİM'

Hastalığın ilerlemesi nedeniyle kızının çok acı çektiğini anlatan Alkan, "Kızım üstün zekâlı, her şeyi algılıyor. Hastaneye gitmek istemiyor. Bana 'Anne beni parka götür, bütün anneler parka götürüyor, sen niye götürmüyorsun?' diyor. Bazen Allah'a yalvarıyor. Ona sabırlı olmasını söylüyorum. Skolyozu var, bu yüzden sırtı, eklem yerleri, diz ve ayakları ağrıyor. Daha hiç deliksiz uyuduğunu görmedim. Bir anne olarak bir gece acı çekmeden, inlemeden kesintisiz uyuduğunu görmek istiyorum. Bir insanın çekebileceği bütün ağrıları çekti. İğneler verildi, küçücük bedenine birkaç kez elektrik verildi" diye konuştu. Kampanyaya destek için sosyal medyadan yayınlar yaptıklarını ve stantlar açtıklarını kaydeden Akgül Alkan, resim yapmayı çok seven kızının evde boş oturmayıp sanatsal çalışmalar yaptığını söyledi. Alkan, "Parmakları gelişsin diye piyano çalıyor, resim yapıyor. Dans etmek, baleye, okula gitmek istiyor. Daha önce birlikte yaptığımız resimlerden satıp ilacımız için gelir elde ediyoruz. Tablolarımızdan 15'e yakın eseri sattık. Kampanya, yüzde 84 düzeyine geldi. Kızımın sesini duyan kim varsa fitre ve zekâtlarına talibim" sözleyriyle destek beklediğini söyledi. DHA