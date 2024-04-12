SMA’lı İdil bebek yardım bekliyor

Ankara Mamak'ta yaşayan sigorta danışmanı anne Büşra Büşra Çardak ve motokurye baba Eren Çardak çifti, çocuk sahibi olmak istedi. İki yıl boyunca tedavi gören çift kızları İdil'i kucaklarına aldı. Ancak doğumundan 10 gün sonra SMA Tip-2 teşhisi konuldu. Şuan 3.5 aylık olan İdil'in tedavisi için ailesi yardım kampanyası başlattı. SABAH'a konuşan anne Büşra Çardak, "10 günlükken ölümcül kas hastalığı tanısı kondu. Şu an toplayacağımız miktarın yüzde 38'ini tamamladık. Kampanyamıza maddi manevi destek olmanız kızımız İdil'e hayat olacak.