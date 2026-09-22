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Giriş Tarihi: 22.09.2026

SMA’lılar için ‘umut hep var’

SMA’lılar için ‘umut hep var’
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İzmir'de henüz 12 günlükken SMA Tip 1 tanısı konulan 2.5 yaşındaki Abbas Miran İbiş, 14 ay süren valilik izinli bağış kampanyasının tamamlanmasının ardından gittiği Dubai'deki gen tedavisini başarıyla bitirerek Türkiye'ye döndü. Anne Sultane İbiş (21), ilaçtan sadece bir hafta sonra oğullarının solunum ve beslenme sorunlarında büyük bir düzelme başladığını belirtti. Dubai öncesinde sadece tutunarak adım atabilen ve sürekli boğulma tehlikesi yaşayan Abbas Miran, tedavi sonrasında bağımsız şekilde yürümeye ve ilk kelimelerini söylemeye başladı. Eskiden sadece hastalığın ilerlemesini durdurmaya çalıştıklarını, şimdi ise her gün daha iyiye gittiklerini vurgulayan anne İbiş, oğlunun şu an haftada üç gün fizik tedavi, iki gün yutma ve bir gün konuşma terapisi aldığını söyledi. Diğer SMA'lı çocukların ailelerine de seslenen fedakâr anne, "Bilsinler ki umut hep var, sonu ne olursa olsun evlatlarımız için çabalamalıyız" diyerek diğer mücadele eden ailelere moral oldu.

#SMA TİP 1 #DUBAİ #İZMİR

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SMA’lılar için ‘umut hep var’
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