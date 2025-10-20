Snapchat ve Canva çöktü mü, neden açılmıyor? 20 Ekim 2025 Amazon AWS, Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo, Canva erişim sorunu

Bugün sabah saatlerinde, Amazon Web Services (AWS) platformunda meydana gelen kesinti, dünya genelindeki birçok popüler uygulamanın erişilememesine yol açıyor. Amazon AWS hatası sonrası Snapchat ve Canva çöktü mü merak ediliyor. İşte, Snapchat, Canva, Roblox, Fortnite, Duolingo gibi uygulamalarda son durum:
Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo ve Canva gibi uygulamalar, AWS altyapısında yer aldığı için gözler Amazon'a çevrilmiş durumda. Erişim sorunu yaşayan kullanıcılar hata bildiriyor.
Anlık mesajlaşma uygulaması Snapchat de erişim probleminin yaşandığı uygulamalar arasında yerini aldı. Canva ve Snapchat ile birlikte Roblox, Fortnite, Duolingo gibi uygulamalarda da sorun bildiriliyor.
Konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmazken kullanıcılar uygulamaları baştan başlatmayı deniyor. Platformların normal işleyişine kısa sürede dönmesi bekleniyor.