Sobadan sızan gaz bir aileyi yok etti

Nevşehir
'in Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle anne, baba ve 8 aylık bebek yaşamını yitirdi. Isınmak için yakılan sobadan sızan gaz kısa sürede evi doldurdu. Gazdan etkilenen Azime Doğantekin, eşi Sefer Doğantekin ve henüz 8 aylık olan bebekleri Mustafa Efe Doğantekin fenalaştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerde anne, baba ve minik Mustafa Efe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından evde inceleme başlatılırken sobadan sızan karbonmonoksit gazının faciaya neden olduğu üzerinde duruluyor. Yetkililer, soba kullanılan evlerde baca temizliği ve düzenli kontrolün hayati önem taşıdığına dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.