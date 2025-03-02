Sobadan sızan gaz can aldı!

Olay, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Üçeylül Mahallesi Geren Caddesi'nde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde tek başına yaşayan Fadime Aydın'ın tanıdıkları Aydın'a ulaşamayınca evine gitti. Burada Aydın'ın haraketsiz yattığını görmelerine üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiler. İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan ilk incelemede Aydın'ın evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiğini değerlendirildi. Aydın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.