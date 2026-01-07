Sobadan sızan gaz felaketi oldu: Talihsiz genç hayatını kaybetti!

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Uçar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaldığı odadaki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğinden şüphelenilen gencin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.