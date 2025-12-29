Haberler Yaşam Haberleri Şoför arkadaşı hasta diye direksiyona o geçmiş
Şoför arkadaşı hasta diye direksiyona o geçmiş

İstanbul Esenyurt'ta kurulan semt pazarında alışverişten sonra evlerine dönenlerin içinde olduğu servis midibüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ünün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. 4 yıldır semt pazarının servis midibüsünün sürücülüğünü yapan Niyazi Çelik'in (61), kaza günü normalde mesai yapmadığı ancak o gün çalışan sürücünün hastalığı sebebiyle gelmemesi üzerine aracı kendisinin kullandığı öğrenildi.



FREN BOŞALMIŞ
Niyazi Çelik'in cenazesi, Esenyurt'ta kılınan cenaze namazının ardından Hoşdere Mezarlığı'na defnedildi. Çelik'in akrabası Nizamettin Çelik, "Orada ücretsiz taşımacılık yapıyordu. Yolcuları almaya gitmiş. Fren boşalmasından dolayı kaza geçirmişler. Hacca gitmişti 3-4 sene önce. Hafta içi servis çekiyordu. Hafta sonu da pazarda servisçilik yapıyordu" dedi.

