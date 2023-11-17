Haberler Yaşam Haberleri Şoförler Federasyonu İESOB’nin konuğu oldu…
Giriş Tarihi: 17.11.2023 17:30 Son Güncelleme: 17.11.2023 18:19

Şoförler Federasyonu İESOB’nin konuğu oldu…

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun (TŞOF), yeni yılda uygulamaya girecek olan ' Karekodlu Plaka Sistemi' bilgilendirme toplantısı, İESOB Cemal Tercan Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıda konuşan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın Motorlu taşıt satışı devir tescilinden sonra yeni bastırılacak plakalarda 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren ‘Karekod’ uygulamasının yürürlüğe gireceğine söyledi. Apaydın: “Uygulama ile sahte plakaların da önüne geçilebilecek” diye konuştu.

ERTAN GÜRCANER
Şoförler Federasyonu İESOB’nin konuğu oldu…

Ege Bölgesi'ndeki şoför odalarının başkan, yöneticileri ve genel sekreterlerinin katılımıyla yapılan toplantıyı, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata ile Birlik yöneticileri de sonuna kadar izledi. İESOB'nin ev sahipliğini yaptığı toplantıda şoför odalarının temsilcilerine seslenen İESOB Başkanı Yalçın Ata, İzmir'de gerçekleştirilen ulaşım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

ATA BİNAYI GEZDİRDİ

Toplantının ardından, TŞOF Genel Başkanı Fevzi Apaydın İESOB binasını gezdi. İESOB Başkanı Yalçın Ata Apaydın'a, İESOB Ulaşım Birimi çalışmaları, eğitim tesisleri ve kısa süre sonra faaliyete geçecek olan televizyon stüdyosu hakkında bilgi verdi.

KAREKODLU PLAKA

Motorlu taşıt satışı devir tescilinden sonra yeni bastırılacak plakalarda 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 'Karekod' uygulamasının yürürlüğe gireceğine dikkat çeken TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, uygulama ile sahte plakaların önüne geçilebileceğini söyledi. Plakanın seri numarası, nerede ve ne zaman üretildiğine ait bilgilerin elektronik ortamda kayıt altına alınacağını belirten Apaydın, 'Karekodlu plaka basım işlemleri noterden basım belgesi alan tüm yerler ve Şoförler Odalarında yapılabilecek. Bugün burada ayrıntılı bilgi vermek, kafalardaki soru işaretlerini cevaplandırmak için bir araya geldik. Bizi en iyi şekilde ağırlayan İESOB Başkanı Yalçın Ata'ya ve Birlik yöneticilerine teşekkür ederiz' dedi.

ATA: ŞOFÖR ESNAFI ZORDA

Şoför esnafının içinde bulunduğu güç şartlara dikkat çeken İESOB Başkanı Yalçın Ata ise, akaryakıt fiyatlarındaki artışların can yaktığını söyledi. Ata, 'Kazanç elde edemeyen esnaflarımız aidatlarını ödeyemez duruma gelmiştir. Bu durum, odalarımızın gelirlerini de olumsuz etkilemektedir. Birlikler ve odalar yeni projeler üretmeli ve değişime ayak uydurmalıdır. Odalarımızın sadece plaka basımı konusunda değil, ulaşıma ilişkin birçok konuda yetkilendirilmesi gerekmektedir' diye konuştu.

İESOB TÜRKİYE'DE TEK

Ege Bölgesi'nden gelen oda temsilcilerine İzmir'deki ulaşım ile ilgili bilgi veren Ata sözlerini şöyle sürdürdü: 'İzmir'de 28 şoför odası ve 20 bine yakın taşımacı esnafı bulunmaktadır. Kentimizde 6 bin 361 adet 'S' plakalı servis aracı, 3 bin 767 adet taksi, 1180 adet minibüs, 2 bin 884 adet güzergah izin belgeli araç ve 5 bine yakın da kamyonet kent ulaşımına katkı koymaktadır. İESOB, Türkiye'de ulaşım birimi bulunan tek birliktir. Yerel ve merkezi yönetimle olan iyi ilişkiler neticesinde İZTAŞIT, ENTAKSİ gibi ülkeye örnek projeler gerçekleştirmiştir. İzBB ile protokol kapsamında, ticari araç sürücülerine şoför tanıtım kartı eğitimi verme yetkimiz bulunmaktadır. Bu yetki kapsamında, yılda 20 bin şoföre kart düzenlemekteyiz. Ayrıca, geçtiğimiz hafta yaptığımız lansman ile artık kart sürecini de online sisteme taşımış bulunmaktayız. Yine belediye ile yaptığımız protokol kapsamında, araçların çalışma ruhsatı başvuruları odalarımız aracılığı ile belediyeye iletilmektedir." dedi.

İESOB BİNASINI GEZDİ

Toplantının ardından İESOB Başkanı Yalçın Ata, TŞOF Genel Başkanı Fevzi Apaydın'a İESOB binasını gezdirerek Birliğin çalışmalarını anlattı. Apaydın İESOB Ulaşım Biriminin çalışmalarını yerinde incelerken, İESOB Başkanı Yalçın Ata ayrıca Birliğin eğitim tesisleri ve kısa süre sonra faaliyete geçecek olan televizyon stüdyosu hakkında da ayrıntılı bilgiler verdi. İESOB tesislerini inceleyen Fevzi Apaydın, İzmir Birliği'nin ülkeye örnek çalışmalar planladığını ifade etti.

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