Soğan, zencefil ve sarımsak kalp dostu

Türk mutfağının vazgeçilmez besinlerinden olan soğan, sarımsak ve zencefil tam bir şifa deposu. Verywelhealth sitesi uzmanların tavsiyelerine dayanarak çiğ sarımsak, soğan ve zencefilin kalp sağlığını, dolaşımı ve sağlıklı kolesterol seviyesini desteklediğini kaydetti. Zencefilde bulunan gingerol adındaki biyoaktif madde kan dolaşımını iyileştiriyor. Soğanda bulunan kuersetin atardamarlarda plak oluşumunu önlemeye yardımcı oluyor. Allisin gibi birçok faydalı bileşiğe sahip sarımsak da kolesterolü ve kan basıncını düşürüyor. Ancak uzmanlar, ilaç etkileşimi nedeniyle bu ürünleri kullanırken dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.