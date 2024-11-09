Soğuk algınlığına karşı limonlu karanfil çayı

Kış aylarına girerken öksürük, burun akıntısı ve boğaz ağrısı da kendini gösteriyor. MGM Healthcare'den sağlık uzmanı Vijayshree N, bu durumdan korunmak için karanfil ve limondan oluşan basit bir ev ilacını öneriyor. Uzman, karanfilli limonlu çayın kış hastalıklarına karşı tam bir şifa deposu olduğunu belirtiyor. C vitamini deposu limon, bağışıklığı artırıyor. Karanfiller ise anti-inflamatuvar ve antibakteriyel özellikleri nedeniyle bakteri ve virüslere karşı koruma sağlıyor.Karanfil çayı hazırlayıp içine limon ve bal eklendiğinde bu karışım öksürüğü hafifletiyor, nefes alışı rahatlatıyor, boğaz ağrısına iyi geliyor ve soğuk algınlığına karşı koruyor. Vijayshree, öksürük, soğuk algınlığı veya boğaz enfeksiyonu yaşayanlar için bu karanfil kombinasyonun yaklaşık bir hafta ila on gün boyunca tüketilmesini öneriyor.