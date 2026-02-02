‘Soğuk çay’ cinayetinde katili Yargıtay da affetmedi

Olay, 14 Ağustos 2021'de Konya- Antalya yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'da emlakçılık yapan Emel Göçer, arkadaşları ve yeğenleri ile birlikte tatil için Antalya'ya doğru yola çıktı. Emel Göçer yanındakilerle birlikte yol kenarındaki seyyar satıcıda mola verip, gözleme ve çay istedi. Çayın soğuk olduğunu söyleyen Emel Göçer ile çaycı Muhammet İlhan arasında tartışma çıktı. İlhan, 'Hava soğuk ben ne yapayım?' dedikten sonra genç kadını kolundan tutup, zorla içeriye götürmeye çalışıp, suyun sıcak olduğunu göstermek istedi. Göçer'in bunu istememesi üzerine İlhan, genç kadına tokat attı. Kafile oradan ayrılmak istediği sırada silahını çıkaran Muhammet İlhan, Emel Göçer'i başından vurup öldürdü. İlhan, diğer kadınlara da silah doğrultarak tehdit etti. Gözaltına alınan İlhan tutuklandı.

MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Muhammet İlhan'ın akıl sağlığı da yerinde çıktı. Mahkeme heyeti Muhammet İlhan hakkında hiçbir indirim uygulanmaksızın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'silahla tehdit' suçundan 3 yıl, 'hakaret' suçundan da 5 ay 7 gün ceza verdi. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi de verilen bu kararı onadı.

YARGITAY DA AFFETMEDİ

Muhammet İlhan'ın avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, "Vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin İlhan tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, hükme esas alınan adli raporların yeterli olduğu, eyleme uyan suç vasfının doğru biçimde belirlendiği, yargılama sonucunda oluşan kanaat ve takdire göre ceza yaptırımının yasal bağlamda ve gerekçesi gösterilerek belirlendiği, Göçer'den İlhan'a yönelen haksız söz veya davranış bulunmadığı, takdiri indirimin mahkemenin takdir yetkisi kapsamında, yasal, yerinde ve yeterli gerekçelerle İlhan hakkında uygulanmamasına karar verildiği, İlhan'ın lehine uygulanabilecek başkaca lehe hükmün bulunmadığı, temyiz sebeplerinin incelenmesinde hükümde hukuka aykırılık bulunmamıştır" denilerek cezayı onadı.