Soğuk hava deposu ile imalathanede yangın

İtfaiyeyi alarma geçiren yangın Serik'e bağlı Yukarıkocayatak Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında özel firmaya ait soğuk hava deposu ile bitişiğindeki başka bir firmaya ait pasta ve börek imalathanesinde çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek iki işletmeyi de sardı.

MİLYONLARCA LİRA HASAR OLUŞTU

Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. Alevlerin büyük ve yangın alanını geniş olması nedeniyle itfaiye ekipleri zaman zaman zor anlar yaşadı. İtfaiye yangının kontrol altına alındığını belirterek soğutma çalışmasının sürdüğünü bildirdi. İşyeri sahipleri yangın nedeniyle iki iş yerinde hasarın on milyonlarca lira olduğunu kaydetti.