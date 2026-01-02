Haberler Yaşam Haberleri Soğuk havada yangın paniği! 5 katlı binada çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi
Soğuk havada yangın paniği! 5 katlı binada çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

İstanbul Fatih’te 5 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Yangında üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 6 kişiden 1'i ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Kasım Odalar Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan kişileri kurtaran itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Sağlık ekipleri ise yangında dumandan etkilenen 6 kişiden 5'ine olay yerinde müdahale etti. Öte yandan 1 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

