Soğuk kapıda tedbir sahada

Yurt genelinde kış koşulları etkisini sürdürüyor. Devlet ise bütün kurumlarıyla sahada vatandaşların, soğuk hava koşullarından olumsuz etkilenmemesi için olağanüstü bir gayret sarf ediyor.

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezlerinden Uzungöl, etkili olan yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 7 dereceye düşünce yüzeyi buz tuttu. Göl etrafında kartpostallık görüntüler oluştu.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, Süphan Dağı eteklerinde bulunan köy yollarını ulaşıma kapattı. Günlerdir aralıksız devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle özellikle yüksek rakımlı köylerde yaşam olumsuz etkilenirken, Patnos İlçe Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için seferber oldu. Yer yer kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgelerde zorlu şartlara rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, iş makineleriyle gece gündüz demeden yol açma çalışmalarına devam ediyor. Tipi ve sert rüzgâr nedeniyle zaman zaman güçlük yaşayan ekipler, vatandaşların mağdur olmaması, acil sağlık ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için yoğun çaba harcıyor. Yetkililer, Süphan Dağı eteklerinde bulunan köylerde kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirterek, çalışmaların planlı bir şekilde devam ettiğini ve önceliğin ulaşımın tamamen kesildiği köylere verildiğini ifade etti. Ekiplerin tüm kapalı yolları en kısa sürede ulaşıma açmayı hedeflediği bildirildi.





ERZURUM -30 DERECE

Erzurum'un Aşkale ilçesinde iki gündür etkili olan dondurucu soğuk hava, hayatı durma noktasına getirdi. Yeni yıla kar yağışıyla giren ilçede, yağışın ardından etkisini artıran Sibirya soğuklarıyla birlikte termometreler kesintisiz olarak -30 dereceyi gösterdi.



ÇILDIR GÖLÜ DONDU

KARS ve Ardahan'ın ortak değeri olan Çıldır Gölü, etkili olan soğuk hava dalgasının ardından tamamen dondu.

KARABÜK'ÜN Safranbolu ilçesinde yolları karla kaplı köydeki evde bakım hastası, ekiplerce hastaneye götürüldü.

ŞIRNAK'TA etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden olurken, Uludere- Habur II Karayolu'nda yürütülen kar küreme ve yol açma çalışmaları gece saatlerinde yetkililer tarafından yerinde incelendi.

BATMAN'DA Meteoroloji verilerine göre son 20 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı kış mevsimi etkisini sürdürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

