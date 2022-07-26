Soğuk Tatlı Tarifleri - Evde Yapılacak Az Malzemeli En Kolay Soğuk Tatlılar Nelerdir, Nasıl Yapılır?

Sıcaklardan bunalan çocuklar ve misafirler için çok basit tarifli soğuk tatlılar yapılabilir. Tatlı yapma konusunda neredeyse hiçbir şey bilmeyen bir kişinin bile, başarılı olabileceği tarifler vardır. Ailenizi ve sevdiklerinizi memnun etmek için soğuk tatlı tarifleri ile küçük sürprizler yapabilirsiniz. Bunun için son derece zor ve karmaşık teknikler gerektirmeyen tatlılar ile başlamanız gerekir. Biraz çırpılmış krema, parçalara ayrılmış çilekler, muzlar, vişneler, kırmızı orman meyveleri, çikolata parçaları ile muhteşem soğuk tatlılar ortaya çıkabilir. Kendinizin, sevdiklerinizin ve yakın arkadaşlarınızın damak tatlarını baştan çıkaracak yemesi oldukça keyifli soğuk tatlı tarifleri bulunur. İşte soğuk tatlılar nasıl yapılır sorusuna ilişkin detaylar…

Evde Dondurma Nasıl Yapılır?

Yediden yetmişe herkesin severek tükettiği dondurma, yaz mevsiminin en gözde tatlısıdır. Bol çeşitli, hafif ve buz gibi olması, sıcak havalarda tercih edilmesinin en önemli nedenleridir. Evde dondurma yapmak için öncelikle aşağıdaki malzemelerin olması gerekir.

2 litre yağlı süt

200 gram salep (isteğe bağlı olarak kakao tozu, çikolata veya meyve püresi kullanılabilir)

2,5 su bardağı toz şeker

2 paket vanilin

Krema için:

1 paket krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

Öncelikle krem şanti ile sütü karıştırın ve kıvam alıncaya kadar çırpın. Kıvamının koyulaşması için buzdolabına kaldırın. Daha sonra sütü ve şekeri tencereye boşaltın ve kısık ateşte kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra salep ve vanilini ilave ederek 20 dakika daha karıştırarak en kısık ateşte kaynatın. Kaynadıktan sonra ocaktan alın ve soğuması için bekletin. Soğuduktan sonra buzdolabındaki krem şantiyi ilave ederek yavaşça karıştırın.

Karışımı bir kaba dökün ve dondurucuya kaldırın. 1 saat kadar beklettikten sonra dışarı çıkarın ve blender yardımıyla karıştırın. Sonra tekrar buzluğa koyun ve 1 saat daha bekletin. Tekrar çıkarın ve blender ile aynı işlemi tekrarlayın. Çekme işleminden sonra yine dondurucuya kaldırın. 1-2 saat daha bekletin ve son bir kez daha blender ile karıştırın. 3 defa yapılan karıştırma işleminden sonra 12 saat buzlukta dinlendirin. Süre bittikten sonra çıkarabilir ve servis edebilirsiniz.

Sorbe Nasıl Yapılır?

Yaz tatlıları arasında ayrı bir yerde olan sorbe, dondurmadan sonra belki de en çok tüketilen tatlılardan biridir. Yoğun meyve lezzeti ve soğukluğu, sıcak havalar ile başa çıkmayı kolaylaştırır. Bol vitaminli ve enfes bir sorbe için dilediğiniz her meyveyi kullanabilirsiniz. İşte sorbe için gerekenler…

Orta boy bir kavun (isteğe göre farklı meyveler kullanılabilir)

1 adet limon

Yarım su bardağı şeker (şeker istenmiyorsa 2-3 tatlı kaşığı bal da kullanılabilir)

1,5 su bardağı su

Kavunu dilimlere ayırdıktan sonra çekirdeklerini temizleyin ve kabuklarını soyun. Ufak parçalar halinde dilimleyin ve blender ile püre oluncaya dek çekin. Karışıma, 1 adet taze sıkılmış limon suyu ve suyu ilave ederek birkaç dakika daha karıştırın. Daha sonra bir kaba dökerek dondurucuya kaldırın. 1 saat ara ile dondurucudan çıkararak 3 kez blender ile yaklaşık 5-6 dk boyunca karıştırın. Bu, sorbenin kıvama gelmesini sağlar. 3 kez karıştırdıktan sonra 8-9 saat daha dondurucuda bekletin ve daha sonra servis edin.

Limonlu Parfe Nasıl Yapılır?

Ferahlık etkisi yaratan limonun, muhteşem kokusu ve lezzeti ile harmanlanan bu tatlı serinlemek için idealdir. Fransız mutfağının tüm dünyaya sunduğu bir tatlı olan parfe, yumuşak dokusu ve ağızda eriyen lezzeti ile bilinir. Soğuk tüketildiği için tam bir yaz tatlısıdır. Limonlu parfe için gereken malzemeler şunlardır:

3 bardağı süt

3 paket krem şanti

1 paket petibör bisküvi

1,5 su bardağı şeker

1 yumurta

3 limon kabuğu rendesi

3 limon suyu

Krem şanti tozuna süt ekleyin ve karıştırın. Ayrı bir kapta yumurta ve şekeri köpük haline gelinceye kadar blender ile çırpın. Daha sonra rendelediğiniz limon kabuklarını, limon suyunu, krem şanti ve yumurta karışımını aynı kaba aktarın ve nazikçe karıştırın. Köpük haline gelen yumurtanın sönmemesi için bu nokta çok önemlidir. Petibörleri toz haline gelinceye kadar rondoda çekin ve bir kısmını üzeri için ayırın. Geniş bir kabın zeminini kaplayacak şekilde dökün. Üstüne karışımı ilave edin. Soğuması için buzdolabında 4-5 saat bekletin. Servis etmeden önce ayırdığınız bisküvi tozu ile üzerini süsleyin.