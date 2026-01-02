Soğuk ve kar Karabük’te can aldı

Karabük'te yaşlı bir kadın evinin bahçesinin arkasındaki bahçede karlar içinde yaşamını yitirmiş olarak bulundu. Olay, bugün İl merkezine bağlı Bulak köyünde meydana geldi. Bulak köyünde tek başına yaşayan 80 yaşındaki Zehra Bölüm'den haber alamayan yakınları yaşadığı eve geldiler. Evde baktıklarında evde olmadığını kapının açık olduğunu görmeleri üzerine evin bahçesinin arkasında baktıklarında yaşlı kadının karlar üzerinde cansız yatar vaziyette buldular. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İlk değerlendirmelerde Zehra Bölüm'ün soğuk havaya bağlı olarak donarak hayatını kaybettiği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi. Yaşlı kadının cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Karabük il genelinde Salı gününden itibaren yoğun kar yağışı olurken, yüksek kesimler de kar kalınlığını 60-70 cm olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.