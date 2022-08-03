Söğütlüçeşme Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Söğütlüçeşme İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Metrobüse Yakın Mı?

İstanbul, yoğun trafiğiyle zihinlere kazınan, ulaşımın çok olduğu bir metropol şehirdir. Bir yerden başka bir yere ulaşımda pek çok alternatif bulunur. Bunlardan birisi olan Marmaray, İstanbul'un bir ucuyla başka bir ucunu birbirine bağlamıştır. Avrupa ve Asya Yakası arasında önemli bir ulaşım aracı olan Marmaray, popülerliğini her daim korumuştur. Marmaray'da toplam 43 durak bulunmaktadır. Gebze-Harem arasında yer alan bu duraklar, sıklıkla kullanılır. Bu duraklardan birisi olan Söğütlüçeşme sıklıkla merak edilip araştırılmıştır. Bu nedenle Söğütlüçeşme Marmaray durağı nerede sorusu önem taşımıştır. Bu durak hakkında merak edilen detaylar yazımızda sizlerle.

Söğütlüçeşme Marmaray Durağı

İstanbul'da önemli bir ulaşım aracı olan Marmaray'ın toplamda 43 durağı bulunur. Harem ile Gebze arasında yapılan ulaşımda toplam geçen süre yaklaşık 115 dakikadır. Bu hat üzerinde bulunan Söğütlüçeşme durağı, Gebze -Halkalı son durakları arasında 15 dakika, Pendik-Ataköy ara durakları arasında 8 dakika aralıklarla sefer düzenler. İstanbul'un Kadıköy ilçesine yakın mesafede bulunan bu durak son derece önemlidir.

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Marmaray Söğütlüçeşme İstasyonu Nerede?

Söğütlüçeşme tren istasyonu, İstanbul'un Anadolu yakasında bulunan, Kadıköy ilçesinin Zühtüpaşa mahallesinde yer alan TCDD'ye ait bir istasyondur. Gebze-Harem arasında yapılan yolculuklarda son derece önemli bir durak olan Söğütlüçeşme, çoğu kişi tarafından merak edilmiştir. Kadıköy Hasanpaşa'da yer alan, eski banliyö hattına ait Söğütlüçeşme istasyonu ile farklı bölgelere ulaşım yapmak mümkündür. Uzun mesafelerde bile kısa sürede ulaşım sağlanan bu ulaşım aracı popülerliğini korumayı başarmıştır.

Nasıl Gidilir?

Türkiye'nin en yoğun nüfuslu şehirlerinden birisi olan İstanbul, ulaşım noktasında büyük sorunların yaşandığı bir yerdir. Bu noktada bir yerden başka bir yere ulaşımda farklı alternatifler kullanılmıştır. Bunlardan birisi olan Marmaray, toplam 43 durağa sahiptir. Kadıköy bölgesinde bulunan Söğütlüçeşme, Ayrılık Çeşmesi ve Feneryolu duraklarının arasında bulunur.

Söğütlüçeşme Marmaray durağından Halkalı yönüne ilk Marmaray saat 06:00 ve 06:07'de kalkmaktadır. Söğütlüçeşme istasyonuna gitmek için, bu duraktan geçen Söğütlüçeşme Bağdat caddesi otobüslerini tercih edebilirsiniz. Bu durumda Söğütlüçeşme Marmaray durağından hızlı trene aktarma yapılabilir.