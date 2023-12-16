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Giriş Tarihi: 16.12.2023

Sohbet ederken yanarak can verdi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sohbet ederken yanarak can verdi
İstanbul Sarıyer'de 2020 yılında düştüğü 12 metrelik kuyudan 52 saat sonra sağ çıkarılmasıyla haberlere konu olan Ali Kılıç'ın (42) başına önceki akşam inanılmaz bir olay geldi. Sarıyer Bahçeköy'deki ormanda arkadaşlarıyla ateş yakıp sohbet eden Kılıç, bir anda tutuşarak alev topuna döndü. Arkadaşları, bilinçsizce sağa sola kaçan Kılıç'ın üzerine su döktü ama söndürmeyi başaramadı.



Ağaçların arasına yuvarlanan Ali Kılıç, feci şekilde can verdi. Arkadaşları 112'yi i arayarak olayı bildirdi. İfadesi alınan arkadaşları, Ali Kılıç'ın elinde tiner olduğunu, ateşe yaklaştığında alev aldığını ve söndürmeyi başaramadıklarını söyledi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken Ali Kılıç, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

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Sohbet ederken yanarak can verdi
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