Giriş Tarihi: 21.6.2022 21:02Son Güncelleme: 21.6.2022 21:02
ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri başlıyor! 22-28 Haziran 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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Çarşamba günü indirime giren ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. 22 Hazirandan itibaren geçerli olacak indirimler arasında spor malzemeleri, mutfak araç gereçleri yer alıyor. Yaz aylarına formda girmek isteyenler bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var sorusuna yanıt arıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri 22-28 Haziran 2022
ŞOK aktüel ürünler indirimli listesi merak ediliyor. ŞOK'ta bu hafta satılacak olan aktüel ürünlerde kişisel bakım ürünleri, züccaciye ve muhteşem oyunlar satılacak. İşte 22 Haziran Çarşamba ŞOK kataloğu
ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ BAŞLIYOR!
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ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri başlıyor! 22-28 Haziran 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?