ŞOK AKTÜEL YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ! 27 Kasım - 3 Aralık 2024 bu hafta ŞOK aktüel indirimleri neler?

ŞOK marketin bu hafta sunduğu indirimler uygun fiyata alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde! 27 Kasım - 3 Aralık 2024 tarihleri arasında birbirinden farklı ürünler, ŞOK'un aktüel kataloğunda sizleri bekliyor. Yiyeceklerden temizlik malzemelerine, ev dekorasyonundan sağlıklı yaşam ürünlerine kadar birçok alanda cazip indirimler, bu hafta ŞOK'ta! İşte, 27 Kasım - 3 Aralık 2024 ŞOK aktüel ürünler kataloğu!
27 Kasım - 3 Aralık 2024 bu hafta ŞOK aktüel indirimleri neler?
Tam Yağlı Tost Peyniri - 269 TL
Tuzlu Tereyağı - 133 TL
Salamura Siyah Zeytin (201-260) - 89,90 TL
Tat Mayonez - 49,90 TL
Yayla ve Ova Çiçek Balı - 149 TL
Salam - 57,50 TL
Karışık Kuruyemiş - 49,50 TL
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ŞOK AKTÜEL YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ!
ŞOK AKTÜEL YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ!
ŞOK AKTÜEL YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ!