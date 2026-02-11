Şok cihazı hayatta tutuyor

Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN işbirliğinde Türk mühendislerce üretilen OED cihazları, ani kalp durmaları vakalarında, acil müdahale ekipleri gelene kadar geçen kritik sürede vatandaşların hızlı müdahale etmesine imkân sunuyor. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz 5 adımda cihazı hakkında şunları söyledi: "Kamusal alanlarda meydana gelebilecek ani kalp durmaları için geliştirilmiş olan cihaz, kalbi durmuş kişinin ilk 5 dakika içinde yaşamda kalma olasılığını 3 kata kadar artırmaya destek oluyor. Önce 112 aranır. Daha sonra cihaz açılır, üzerindeki pedler gösterildiği şekilde hastaya yerleştirilip şok verilir. Bir ritim olup olmadığını analiz eden cihaz, ne yapılacağını kurtarıcıya söyler. Şok verdikten sonra kalp masajına ara vermeksizin devam edilir, sağlık personellerinin gelmesi beklenir. Giderek de yaygınlaştırılması planlanan cihaz oldukça güvenli. Herkesin kullanabileceği OED'in, hastaya da kurtarıcıya da zararı yok."