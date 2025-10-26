Sokak çetelerine dev yumruk 62 tutuklama

Sokak çetelerine savaş açan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri mayıs ayından bu yana yaptığı 4 ayrı operasyonda 62 kişiyi gözaltına aldı. Geçtiğimiz hafta yapılan son operasyonla Kağıthane-Okmeydanı bölgesinde etkin olan sokak çetelerinin kökü kazındı. Çete üyelerinin bazılarının 26 Mayıs 2025'te Kağıthane'de suikasta uğrayan İsmet Göksal cinayetiyle de bağlantılı oldukları öğrenildi. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda, lideri yurtdışında olan örgüte yönelik 5 ayda 4 operasyon yapıldı.

Ataşehir, Kadıköy, Küçükçekmece, Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli, Ümraniye, Sarıyer, Sultangazi, Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinde; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme, kasten yaralama, iş yeri kurşunlama, ikamet kurşunlama, araç kurşunlama, nitelikli yağma başta olmak üzere 36 ayrı eylem tespit edildi.

105 ADRESE BASKIN

Şüphelilerin bu eylemlerde otelden imalathaneye, hamamdan galeriye birçok adrese kurşun sıkıp sahiplerinden haraç istedikleri tespit edildi. Bu tespitlerin ardından liderleri yurtdışında olan çete üyelerini yakalamak için İstanbul, Mardin ve Edirne'de yapılan 4 ayrı operasyonda 105 adrese girildi, 89 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 62'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler ile birlikte 11 adet tabanca, 145 fişek ele geçirildi.





KANLI PUSU

ŞON operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında 26 Mayıs günü aracının içinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen İsmet Göksal cinayeti ile bağlantılı kişilerin de olduğu öğrenildi.