Sokak çetelerine kritik darbe! 128 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü "İşyerine Silahlı Saldırı, İkamete Silahlı Saldırı, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Yağma, Tehdit ve Silah Kanuna Muhalefet" suçlarıyla ilgili şüphelilerin yakalanması yürütülen çalışmalar sonucunda İstanbul genelinde 1 Ocak- 18 Şubat arası operasyon düzenlendi.

3 SİLAH ATÖLYESİ 404 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adreslere yönelik düzenlenen operasyonlarda 202 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 404 tabanca, uzun namlulu silah, 336 değişik çap ve markalarda mermi, 1 bin 363 ateşli silah mekanizması, 392 namlu, 5 çelik yelek, 3 illegal silah atölyesi, Silah imalatında kullanılan mengene taşlama makinesi, matkap, eğe, ve çok sayıda silah yapımında kullanılan pim, yay, tetik tertibatı, ele geçirildi.

OPERASYONLARDA YAKALANAN 128 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. 42 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 128 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"TÜM ÇETELERİN KARŞISINDAYIZ"

Ele geçirilen silahlar İstanbul Emniyetinin Vatan Yerleşkesinde sergilendi. Sergiyi gezen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız şu açıklamalarda bulundu, "Eski ya da yeni nesil fark etmeksizin tüm çetelerin karşısındayız. Gücünü milletten alan emniyet teşkilatımız; İstanbul'umuzun her sokağında, her caddesinde, her köşesinde bu çetelerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Hedefimiz nettir: Huzurlu ve güvenli İstanbul."