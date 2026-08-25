Sokak çetelerine operasyon! 3 günde 3 saldırı düzenlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, "Yeni Nesil Organize Suç Örgütleri"ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve yurt dışında cezaevinde olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünün İstanbul'daki eylemlerini mercek altına aldı. Yapılan çalışmalarda örgüt adına peş peşe gerçekleştirilen 3 saldırı deşifre edildi.

İŞLETMELERİN KORKULU RÜYASI

18 Ağustos'ta Bayrampaşa'daki "Melike Beauty" kundaklandı. Bir gün sonra Pendik'teki "7-24 Galeri" ateşe verildi. 20 Ağustos'ta ise yeniden Bayrampaşa'da ortaya çıkan saldırganlar "Andaç Emlak"ı kurşunladı.

KUNDAKLAMA VE KURŞUNLAMALARIN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Üç saldırıyı da suç örgütü adına gerçekleştirdiği tespit edilen Ozan Allahkulu, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin cep telefonunun incelenmesiyle ise soruşturmada dikkat çeken yeni bir iz bulundu.

AK-47'YLE VERDİĞİ POZ ELE VERDİ

Telefon incelemesinde Allahkulu'nun, AK-47 marka uzun namlulu silahla Fatih'teki metruk bir binada çekilmiş fotoğrafları tespit edildi. Ekipler görüntülerin izini sürerek söz konusu binanın yerini belirledi.

FOTOĞRAFIN İZİNDEN GİTTİLER, SİLAHLARA ULAŞTILAR

Fatih'teki metruk binaya düzenlenen baskında Mustafa Çiçek yakalandı. Binada yapılan aramalarda 1 AK-47 marka uzun namlulu silah, 1 Uzi marka otomatik tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.