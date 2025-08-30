Sokak çetesine nokta operasyon

Bursa'da bir işyerinin ortaklarına yönelik silahlı bir saldırı hazırlığı olduğunu öğrenen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan tedbir ve önlemler neticesinde saldırıyı düzenleyecek olan 2 şüpheliyi üzerlerinde ruhsatsız tabancayla birlikte yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerin verdikleri ifadelerden yola çıkan ekipler, silahlı saldırı hazırlığını "Golani" isimli suç örgütünün organize ettiğini tespit etti. Yakalanan 2 şüphelinin ise bu suç örgütü tarafından 250 bin TL karşılığında tutulan 2 tetikçi olduğu anlaşıldı. Harekete geçen ekipler düğmeye bastı. Bursa merkezli, İstanbul, Hatay, Mersin, Antalya ve Eskişehir illerini kapsayan geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, Golani suç örgütü üyesi, S.D., A.A.A., B.M., M.K., A.N.D., M.M., M.K.A., M.A., T.G., E.Ö., E.T. isimli örgüt üyeleri yakalandı. Gözaltına alınan 11 şüpheli, mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.T. ve M.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, devam eden soruşturma kapsamında örgüt yöneticisi A.K. da İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.