Sokak köpeği muhtarın kolunu parçaladı

Aynı zamanda Yalvaç Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yalvaçspor Kulübü Başkanı olan Günay sokakta yürüdüğü sırada başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Sağ kolundan yaralanan Günay, Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan talihsiz muhtar kuduz aşısı oldu.

BİR HAFTA ÖNCE OĞLUM SALDIRIYA UĞRADI

Köpek saldırısının ardından açıklama yapan Soner Günay, sokak köpeklerinin hem köylerde hem de ilçe merkezinde vatandaşlar için tehdit oluşturduğunu söyledi. Saldırıdan canını zor kurtardığını da belirten Günay, "Devletimizin aldığı kararlarla birlikte belediyemiz ve özel idaremiz barınaklar oluşturdu, görevli ekiplerimiz de mevzuata uygun şekilde hayvanları toplayarak bakım altına alıyor. Ancak sorun tamamen çözülmüş değil. Geçtiğimiz günlerde oğlum da köpeklerin saldırısına uğradı, şimdi de ben. Daha üzücü olaylar yaşanmadan bu sorunun çözüme kavuşturulması gerekiyor." dedi.