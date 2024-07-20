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Giriş Tarihi: 20.7.2024 14:21

Sokak köpeğine çarpmamak için manevra yapan otomobil şarampole uçtu: Anne ile oğlu hayatını kaybetti

Kayseri’de bir anda yola çıkan sokak köpeğine çarpmamak için manevra yapan otomobil şarampole uçtu. Kazada anne Tülay Öğretici ile 15 yaşındaki oğlu Emrullah Öğretici hayatını kaybederken, bir oğlu ise yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Sokak köpeğine çarpmamak için manevra yapan otomobil şarampole uçtu: Anne ile oğlu hayatını kaybetti

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Tülay Öğretici'nin kullandığı otomobil, Yuları Mahallesi yakınlarında şarampole uçtu. Kaza, Öğretici'nin bir anda yola çıkan sokak köpeğine çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu meydana geldi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılardan anne Tülay Öğretici ile oğlu Emrullah Öğretici ve diğer oğlu ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Tülay ve oğlu Emrullah Öğretici burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Sokak köpeğine çarpmamak için manevra yapan otomobil şarampole uçtu: Anne ile oğlu hayatını kaybetti
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