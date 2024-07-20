Sokak köpeğine çarpmamak için manevra yapan otomobil şarampole uçtu: Anne ile oğlu hayatını kaybetti

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Tülay Öğretici'nin kullandığı otomobil, Yuları Mahallesi yakınlarında şarampole uçtu. Kaza, Öğretici'nin bir anda yola çıkan sokak köpeğine çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu meydana geldi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılardan anne Tülay Öğretici ile oğlu Emrullah Öğretici ve diğer oğlu ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Tülay ve oğlu Emrullah Öğretici burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.