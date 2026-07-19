Sokak köpeğini öldüren sürücü tutuklandı

İstanbul Silivri'de sokak köpeklerinin üzerine aracını süren ve bir köpeğin ölümüne neden olan sürücü A.K. (61) gözaltına alındı. Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Olay, önceki gün öğle saatlerinde Silivri Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü A.K. ilerlediği sırada yolda bulunan sokak köpeklerinin üzerine aracını sürdü. Olayda bir köpeğin ölümüne neden olan sürücünün aracını sürdüğü anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sanal medya da paylaşılması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. çıkarıldığı mahkemece 'Hayvanları koruma kanununa muhalefet' suçundan tutuklandı.

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