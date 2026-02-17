Sokak köpekleri dehşet saçtı

Adana'da 25 yaşındaki H.Ç., bakkala ekmek almaya giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Başında 20 santimetrelik yarık oluşan H.Ç., tedavisinin ardından taburcu oldu. Genç kızın amcası Orhan Çelik, "O noktada köpekler sürekli gruplar halinde geziyordu. Ucuz kurtulduk" dedi. Ailenin şikâyeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Olay, önceki gün sabah saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre H.Ç., ekmek almak için bakkala gitmek istediği sırada, 3 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bir anda köpeklerin arasında kalarak yere düşen genç kız, o sırada sokaktan geçen arkadaşının yardımıyla kurtuldu. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken ağır yaralanan H.Ç. hastaneye kaldırıldı. Kafasında 20 santimlik yarık oluşan genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

'ÇOK ÜZGÜNÜZ'

Bölgedeki başıboş sokak köpeklerinin sürekli gruplar halinde gezdiğini ifade eden amca Orhan Çelik, "Çok üzgünüz, yeğenim ucuz kurtuldu. Olay olduğunda komşumuzun kızı oradan geçmese, neler olurdu bilmiyorum" dedi.