Sokak köpeklerinden kaçarken bacağını kırdı

İstanbul Büyükçekmece'de futbolcu olma hayali kuran 10 yaşındaki Deniz Ilgar Bal, parktan eve dönerken sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçmak isterken dizini demir kapıya çarparak bacağını kırdı. Olay, Büyükçekmece ilçesi Hürriyet Mahallesi Kartanesi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki Deniz Ilgar Bal, oyun oynadığı parktan eve dönmek isterken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Peşinden koşan köpeklerden korkan Bal, can havliyle bir sitenin içine kaçmaya çalışırken dengesini kaybederek dizini girişteki demir kapıya vurdu. Çarpmanın etkisiyle bacağı kırılan 10 yaşındaki çocuk babası tarafından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun bacağı hastanedeki ilk müdahalenin ardından alçıya alındı. Futbolcu olma hayali kuran Bal'ın tedavi olduğu hastanedeki doktorlar, bacağın riskli bir noktadan kırıldığını ve düzgün kaynamama ihtimali olduğunu söylediler. Amatör ligde oynayan ve profesyonel futbolcu olma hayalleri kuran Bal, bir an önce bacağının iyileşmesini ve yeşil sahalara geri dönmek istediğini söyledi. Baba Kenan Bal, "Çocuğum futbolcu olmak istiyor. Sporcu olacaktı" dedi.