Sokak ortasında başından vuruldu

İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi 4'ncü sokaktan gelen silah sesleri üzerine hemen sokağa çıkan çevredeki vatandaşlar, yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Polis ve Sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan sağlık kontrollerinde Ferhat Yeşiltaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olay yerinde bir de av tüfeği buldu. Ferhat Yeşiltaş'ın ölüm haberini alan yakınları hemen olay yerine koştu. Baba İrfan ve ağabeyi Murat Yeşiltaş olay yerinde sinir krizi geçirdi. Ferhat Yeşiltaş'ın cenazesi, Savcılığın olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.