Sokak ortasında bıçaklanan genç adam öldü

Adana'nın Kozan ilçesinde 22 yaşındaki Orhan Akçasu, sokak ortasında tartıştığı Muzaffer A., tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı polis tarafından gözaltına alındı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Olay Kozan'ın Şevkiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Orhan Akçasu ve Muzaffer A. çevre yolunda karşılaştı. Sözlü olarak tartışan taraflar daha sonra kavgaya tutuştu. Muzaffer A., cebinden çıkardığı bıçakla Akçasu'yu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Özel araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülen Akçasu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, hastanede geniş güvenlik önlemi alırken, Muzaffer A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.