Sokak ortasında bıçaklanarak öldürülmüştü! Görüntüleri ortaya çıktı: “İmdat yadım”

Muğla'nın Milas ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Hamdi Mergen Caddesi'nde sabah saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, 38 yaşındaki üç çocuk annesi Özlem Dündar Arslan yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre Arslan, Bodrum'da çalıştığı iş yerine gitmek üzere evinden çıktığı sırada kapüşonlu bir kişinin saldırısına uğradı.

Saldırının ardından şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Özlem Dündar Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

1.5 SAAT KEŞİF YAPMIŞ

Emniyet birimlerinin yaptığı incelemelerde, şüpheli Nihat Arslan'ın olaydan yaklaşık 1,5 saat önce, olay yerine uzak bir noktada aracından indiği ve bölgede bir süre beklediği belirlendi. Şüphelinin, Özlem Dündar Arslan'la kısa süreli bir tartışmanın ardından yanında bulunan bıçakla saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edildi.

KATİL EŞİ ÇIKTI

Hayatını kaybeden Özlem Dündar Arslan'ın Bodrum'da bir alışveriş merkezinde bulunan zincir markette çalıştığı, kısa süre önce Aydın'dan Milas'a taşındığı ve şüpheli Nihat Arslan ile boşanma aşamasında olduğu iddia edildi.

Cinayet sonrası yapılan araştırmalarda, şüphelinin başka bir araçla bölgeden uzaklaştığı, kaçış sırasında üzerindeki kıyafetleri değiştirdiği ve bot ile ayakkabıları da dahil olmak üzere kullandığı giysileri bir çöp konteynerine attığı ortaya çıktı. Telefon taşımadığı belirlenen şüphelinin izini süren ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.