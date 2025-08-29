Haberler Yaşam Haberleri Sokak ortasında bıçaklı vahşet: 23 yaşındaki Kamil feci şekilde can verdi!
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 23 yaşındaki Kamil Numan bir grup şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaşırken, yaralı Numan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Gazi Mahallesi'nde sokakta yürüyen Kamil Numan (23) isimli yabancı uyruklu genç, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı bir grup şahsın bıçaklı saldırısına uğradı.

Kamil Numan için olay yerine sağlık ekibi ile polis ekipleri sevk edilirken, saldırganlar olay yerinden hızla kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kamil Numan, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kamil Numan yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Meydana gelen olay sonrasında hastane ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

