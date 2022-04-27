Sokak ortasında düşen uçakta can vermişti! Bursa’daki kazada yürek burkan detay





Bizim canımız gitti ama başka canların gitmesini istemiyoruz. Herkesin Furkan'la uçmak istediğini biliyoruz. Burada şirketi suçlamak için envanter bilgileri gerekiyor. Envanterde uçağın başına neler geldiği belli. Ben duyduğumu söylüyorum; bu uçak önce İzmir'e gidip geliyor, sonra Furkan'a veriliyor, tekrar bir öğrenciyle eğitim yaptırılıyor.



Bu doğru mu değil mi bilmiyoruz. Yetkililere sesleniyorum; lütfen bu şirketler denetlensin, yeni Furkan olayları yaşanmasın. Furkan pilotluk hayalinin yanında bunu benimsemiş biriydi" dedi. Polat, yeğeninin Ramazan Bayramı'ndan sonra nişanlısıyla düğün yapmayı planladığını söyledi.