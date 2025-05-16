Sokak ortasında eşini öldürdü

Çanakkale bu sabah korkunç bir cinayete uyandı. Boşanma aşamasındaki eşi tarafından takibe alınan iki çocuk annesi Z.Z., sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü. İddiaya göre, Van'dan ailesiyle birlikte Çanakkale'ye sığınan Z.Z., kocası tarafından takip edildi. Saldırgan, bu sabah saatlerinde Z.Z.'nin önünü aracıyla kesti. Ardından tabancasını çıkararak tek el ateş etti. Kurşun, kadının sol şakağına isabet etti. Z.Z. olay yerinde hayatını kaybetti.

GÖRGÜ TANIKLARI VE KAMERALAR OLAYI KAYDETTİ

Cinayet anına tanıklık eden görgü tanıkları ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Çevredeki güvenlik kameraları da olay anını saniye saniye kaydetti. Saldırgan, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.