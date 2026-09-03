Sokak ortasında kan donduran vahşet: Tartıştığı eşini pompalı tüfekle katletti!

Olay, akşam saatlerde Onikişubat ilçesinin Mercimektepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Tevfik Bağrıaçık, henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Dilek Bağrıaçık ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Tevfik Bağrıaçık, yanında getirdiği pompalı tüfekle Dilek Bağrıaçık'a ateş etti. Tevfik Bağrıaçık daha sonra aynı silahla kendini vurdu.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 4 çocukları bulunan Tevfik Bağrıaçık ile Dilek Bağrıaçık'ın cenazeleri Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.