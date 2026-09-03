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Giriş Tarihi: 3.09.2026 20:37

Sokak ortasında kan donduran vahşet: Tartıştığı eşini pompalı tüfekle katletti!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen kan donduran olayda, 56 yaşındaki Tevfik Bağrıaçık ile 49 yaşındaki eşi Dilek Bağrıaçık arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda, Tevfik Bağrıaçık pompalı tüfekle eşini sokak ortasında canice katlederken, daha sonra aynı silahla canına kıydı.

DHA Yaşam
Sokak ortasında kan donduran vahşet: Tartıştığı eşini pompalı tüfekle katletti!
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Olay, akşam saatlerde Onikişubat ilçesinin Mercimektepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Tevfik Bağrıaçık, henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Dilek Bağrıaçık ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Tevfik Bağrıaçık, yanında getirdiği pompalı tüfekle Dilek Bağrıaçık'a ateş etti. Tevfik Bağrıaçık daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Tevfik ve Dilek Bağrıaçık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi duyup olay yerine gelen çiftin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 4 çocukları bulunan Tevfik Bağrıaçık ile Dilek Bağrıaçık'ın cenazeleri Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#KAHRAMANMARAŞ #ONİKİŞUBAT

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Sokak ortasında kan donduran vahşet: Tartıştığı eşini pompalı tüfekle katletti!
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