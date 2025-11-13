Haberler Yaşam Haberleri Sokak ortasında kanlı hesaplaşma: Baba ve oğlu öldürüldü!
Çorum'da Sinan A., ile arasında alacak verecek meselesi bulunan Sadettin Karanfil ve oğlu Engin Karanfil tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Sinan A.’nın bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan baba ve oğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Olay akşam saatlerinde Oğuzlar ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre Sinan A., aralarında alacak verecek meselesi bulunan Sadettin Karanfil ve oğlu Ergin Karanfil ile buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında Sinan A.'nın bıçaklı saldırısı sonucu Sadettin Karanfil ve oğlu Ergin Karanfil yaralandı. Baba- oğul aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba ve oğlu kaldırıldıkları Oğuzlar Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ile ilgili soruşturma sürüyor.

