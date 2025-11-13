Sokak ortasında kanlı hesaplaşma: Baba ve oğlu öldürüldü!

Yaşanan arbede sırasında Sinan A.'nın bıçaklı saldırısı sonucu Sadettin Karanfil ve oğlu Ergin Karanfil yaralandı. Baba- oğul aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba ve oğlu kaldırıldıkları Oğuzlar Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ile ilgili soruşturma sürüyor.