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Giriş Tarihi: 5.06.2026 10:53

Sokak ortasında karı-koca katledilmişti! Katilleri en yakınları çıktı: Caninin ifadesi kan dondurdu!

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde dün gece meydana gelen olayda karı koca sokak ortasında canice katledilmişti. Hidayet Demirkıran ve eşi Yağmur Demirkıran market alışverişinden döndükleri sırada, pusu kuran cani sokak ortasında çifte kurşun yağdırdı. Cani katilin hayatını kaybeden Hidayet Demirkıran’ın eniştesi olduğu öğrenildi Başlarından vurulan karı-koca olay yerinde can verirken, dehşet saçan zanlı cinayet silahıyla birlikte yakalandı. İşte caninin kan donduran ifadesi…

İHA Yaşam
Sokak ortasında karı-koca katledilmişti! Katilleri en yakınları çıktı: Caninin ifadesi kan dondurdu!
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Olay, gece yarısı Beyazıt Mahallesi Kartal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Hidayet Demirkıran ve eşi Yağmur Demirkıran market alışverişinden döndükleri sırada, pusu kuran Niyazi K.'nin silahlı saldırısına uğradı. Peş peşe ateşlenen kurşunlar karı-kocanın başına isabet etti. Çift kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

KAÇAN ŞÜPHELİYİ SUÇ ALETİYLE YAKALADI

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde karı-kocanın hayatını kaybettiği belirlendi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi suç aleti tabancayla birlikte kısa sürede yakaladı.

CANİNİN KISKANÇLIK ŞÜPHESİ KAN DONDURDU

Şüphelinin ilk ifadesinde, eşi ile bacanağı arasında ilişki olduğundan şüphelendiğini ve bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Sokak ortasında işlenen çifte cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #OSMANGAZİ

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Sokak ortasında karı-koca katledilmişti! Katilleri en yakınları çıktı: Caninin ifadesi kan dondurdu!
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