Sokak ortasında karı-koca katledilmişti! Katilleri en yakınları çıktı: Caninin ifadesi kan dondurdu!

CANİNİN KISKANÇLIK ŞÜPHESİ KAN DONDURDU

Şüphelinin ilk ifadesinde, eşi ile bacanağı arasında ilişki olduğundan şüphelendiğini ve bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Sokak ortasında işlenen çifte cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

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