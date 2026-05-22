Biga’da silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, Biga'nın Ada Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre geçtiğimiz hafta Bilal Aydın(33), bir işletmede alkolün de etkisiyle A.T (18) ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Aydın, genç çocuğu darp etti. Çevredekilerin araya girmesiyle olay yatışırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

SOKAK ORTASINDA KARŞILAŞTILAR

Ancak her iki taraf bugün akşam saatlerinde sokak ortasında tekrar karşı karşıya geldi. İddiaya göre oğlunun darp edilmesine sinirlenen baba M. T., Bilal Aydın ile tartışmaya başladı. Tartışmaya oğul A.T.' nin de katılmasıyla olay kısa sürede büyüdü.

KURŞUN YAĞDIRDILAR

Cadde ortasındaki kavgada silahına sarılan baba M.T. , herkesin gözleri önünde Aydın'a kurşun yağdırdı. Aydın, kanlar içinde yerde kalırken, M.T. ve A.T. olay yerinden araçlarıyla uzaklaştı. Olay yerine kısa sürede çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edilirken, Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

HER YERDE ARANIYORLAR

Olaydan sonra kayıplara karışan M.T. ve A.T.'nin yakalanması için polis araştırma başlatırken, Yaşanan kavga an be an kameraya yansıdı. Olayla ilgili soruşturma Biga Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü sürdürülüyor.