Biga’da silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 22.05.2026 23:15

Çanakkale’nin Biga İlçesi’nde aralarında daha önce husumet bulunun taraflar arasında yaşanan kavgada kan aktı. Baba oğul husumetlilerine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Genç adam olay yerinde hayatını kaybederken, polis heryerde kaçan baba ve oğl unu arıyor.

Olay, Biga'nın Ada Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre geçtiğimiz hafta Bilal Aydın(33), bir işletmede alkolün de etkisiyle A.T (18) ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Aydın, genç çocuğu darp etti. Çevredekilerin araya girmesiyle olay yatışırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

SOKAK ORTASINDA KARŞILAŞTILAR

Ancak her iki taraf bugün akşam saatlerinde sokak ortasında tekrar karşı karşıya geldi. İddiaya göre oğlunun darp edilmesine sinirlenen baba M. T., Bilal Aydın ile tartışmaya başladı. Tartışmaya oğul A.T.' nin de katılmasıyla olay kısa sürede büyüdü.

KURŞUN YAĞDIRDILAR

Cadde ortasındaki kavgada silahına sarılan baba M.T. , herkesin gözleri önünde Aydın'a kurşun yağdırdı. Aydın, kanlar içinde yerde kalırken, M.T. ve A.T. olay yerinden araçlarıyla uzaklaştı. Olay yerine kısa sürede çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edilirken, Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

HER YERDE ARANIYORLAR

Olaydan sonra kayıplara karışan M.T. ve A.T.'nin yakalanması için polis araştırma başlatırken, Yaşanan kavga an be an kameraya yansıdı. Olayla ilgili soruşturma Biga Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü sürdürülüyor.

