Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulmuştu! Oğulcan 29 günlük yaşam mücadelesini kaybetti: Korkunç cinayet anbean kamerada!

Olay, 12 Haziran saat 14.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Ertem Sokak'ta meydana geldi. Husumetli olan 2 kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Oğulcan Dinç, tabancayla açılan ateşte karnına isabet eden 2 kurşunla ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dinç, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede 1 tabanca ve çok sayıda boş kovan buldu.