Haberler Yaşam Haberleri Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulmuştu! Oğulcan 29 günlük yaşam mücadelesini kaybetti: Korkunç cinayet anbean kamerada!
Giriş Tarihi: 11.07.2026 11:44

Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulmuştu! Oğulcan 29 günlük yaşam mücadelesini kaybetti: Korkunç cinayet anbean kamerada!

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Husumetlisi Fırat Demirkıran tarafından sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulmuştu. 26 yaşındaki Oğulcan Dinç tedavi gördüğü hastanede 29 günlük yaşam mücadelesini kaybederken korkunç cinayet anına ait görüntüler ortaya çıktı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulmuştu! Oğulcan 29 günlük yaşam mücadelesini kaybetti: Korkunç cinayet anbean kamerada!
  • ABONE OL

Olay, 12 Haziran saat 14.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Ertem Sokak'ta meydana geldi. Husumetli olan 2 kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Oğulcan Dinç, tabancayla açılan ateşte karnına isabet eden 2 kurşunla ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dinç, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede 1 tabanca ve çok sayıda boş kovan buldu.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olay sonrası kaçan Fırat Demirkıran, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin ilk ifadesinde Oğulcan Dinç ile aralarında eskiden kaynaklanan bir husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi. Fırat Demirkıran, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

DEHŞETE DÜŞÜREN OLAY KAMERADA

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, olay anının çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerine ulaştı. Görüntülerde ağır yaralanan Oğulcan Dinç'in ateş açtığı, Fırat Demirkıran'ın da geri dönüp ardı ardına ateş edip, olay yerinden kaçtığı görüldü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

29 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Oğulcan Dinç, bugün tedavi gördüğü hastanede 29 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Dinç, Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Lale Cami'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #OSMANGAZİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulmuştu! Oğulcan 29 günlük yaşam mücadelesini kaybetti: Korkunç cinayet anbean kamerada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA