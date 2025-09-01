Sokak ortasında öldürülen 20 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde 30 Ağustos Cumartesi akşamı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mertcan Acar (20), ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşilpınar Pınar Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına Acar'ın aile üyeleri, yakın arkadaşları, akrabaları ve sevenleri katıldı. Acar'ın cenazesi kılınan namaz sonrası defnedilmek üzere kabristanlığa götürüldü.

Mertcan Acar'ın ablası, "Katillerin en kısa sürede bulunmasını istiyorum. Haksız yere insan öldürenleri Allah beter etsin" şeklinde konuştu. Polis ekipleri, Acar'ı öldüren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için gerekli çalışmaların devam ettiğini kaydettiler.