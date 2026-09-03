Sokak ortasında pompalı dehşeti: Rastgele ateş açtı!

Olay, 31 Ağustos'ta, Çamlıkule Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen F.K. (53), tartıştığı kişinin evinin önüne pompalı tüfekle gidip rastgele ateş etti. Park halindeki bazı araçlarda saçmalar nedeniyle hasar oluştu.