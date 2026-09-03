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Giriş Tarihi: 3.09.2026 19:21

Sokak ortasında pompalı dehşeti: Rastgele ateş açtı!

İzmir'in Buca ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şüpheli, tartıştığı kişinin evinin önünde pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. O anlarda bazı araçlar hasar görürken, şahıs kıskıvrak yakalandı.

DHA Yaşam
Sokak ortasında pompalı dehşeti: Rastgele ateş açtı!
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Olay, 31 Ağustos'ta, Çamlıkule Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen F.K. (53), tartıştığı kişinin evinin önüne pompalı tüfekle gidip rastgele ateş etti. Park halindeki bazı araçlarda saçmalar nedeniyle hasar oluştu.

O anları vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, şüphelinin elindeki silahla sokakta koşması yer aldı. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Torbalı ilçesinde bulunduğunu belirlenen şüpheli, bugün düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

#İZMİR #TORBALI

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Sokak ortasında pompalı dehşeti: Rastgele ateş açtı!
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