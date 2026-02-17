Sokak ortasında silahlı dehşet

Ankara
'nın Haymana
ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Songül Hakbilir'i tabanca ile vuran Serdar Hakbilir, ardından kendi hayatına son verdi. Pazar akşamı Haymana Çaldağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda çiftin boşanma sürecinde olduğu öğrenildi. Eşi Songül Hakbilir'in bulunduğu adrese giden Serdar Hakbilir, evde tatışma sonrası yanında getirdiği tabancayla eşine ateş açtı. İlk kurşunların isabet etmemesi üzerine Songül Hakbilir, canını kurtarmak amacıyla evden kaçtı.
SOKAKTA ÖLDÜRÜLDÜ
Eşi Songül Hakbilir'i sokak ortasında yakalayan Serdar Hakbilir, çocuklarının gözü önünde tabancayla başından vurarak katletti. Serdar Hakbilir, daha sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdi.
GERİDE 2 ÇOCUK ÖKSÜZ KALDI
Çiftin, 1'i işitme ve konuşma engelli olmak üzere 2 çocuğu bulunduğu öğrenildi. Cinayetin sebebi ise yürek burktu. Serdar Hakbilir'in daha önce eşini aldattığı, bu nedenle evlilikte onarılması mümkün olmayan bir kırılma yaşandığı ve Songül Hakbilir'in boşanma kararı aldığı ortaya çıktı. Eşini barışmak için ikna etmeye çalışan Hakbilir'in 3-4 ay önce de ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.
Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.