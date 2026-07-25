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Giriş Tarihi: 25.07.2026 04:29

Sokak ortasında silahlı saldırı! Genç kadın hayatını kaybetti

Adana'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 24 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

İHA
Sokak ortasında silahlı saldırı! Genç kadın hayatını kaybetti
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Olay, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13362 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Reyhan Acar (24), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüphelinin tabancayla açtığı ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Reyhan Acar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Reyhan Acar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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#ADANA #SEYHAN

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