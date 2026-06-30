Sokak ortasında vahşice katledilmişti! Hasan’ın katillerinin cezası belli oldu

Gaziantep'te kıraathanenin önünde oturan 25 yaşındaki Hasan Kaplan'ı silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan iki sanığın karar duruşması Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, sanıklar, sanık avukatları, maktulün ailesi ve maktul avukatları hazır bulundu.

"KARDEŞİMİN HASAN'I ÖLDÜRECEĞİNİ BİLMİYORDUM"



Tutuklu sanık Ali K., son savunmasında, "Ben hiçbir zaman karşılık vermedim. Kardeşimin maktulü öldüreceğini bilmiyordum. Maktul daha önce bana saldırmıştı. Kardeşim Osman'ın yanında silah olduğunu da bilmiyordum" dedi.



"BEN BUNU HAK ETMEDİM"



Diğer tutuklu sanık Osman K. ise, "Ben bunu hak etmedim. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Ancak maktul beni gördüğü her yerde saldırıyordu. Çok pişmanım" ifadelerini kullandı.