Sokak röportajında skandal ifadeler! Türkiye Cumhuriyeti’ni aşağıladı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya platformlarında paylaşılan bir sokak röportajı videosunda kullanılan skandal ifadeler hakkında res'en inceleme başlatıldığını duyurdu.
Video içeriğinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine yönelik sarf edilen ağır ve hukuka aykırı söylemler üzerine yetkili makamlarca resen inceleme başlatıldı. Söz konusu videodaki söylemlerin Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde yer alan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçu kapsamında kaldığı değerlendirildi.