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Giriş Tarihi: 24.07.2026 00:31

Sokak röportajında skandal ifadeler! Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağıladı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada dolaşıma sokulan bir sokak röportajında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni hedef alan ağır ifadelere ilişkin harekete geçti. Başsavcılık tarafından video içeriği hakkında resen inceleme başlatılırken, soruşturma izni için Adalet Bakanlığı’na başvurulacağı öğrenildi.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Sokak röportajında skandal ifadeler! Türkiye Cumhuriyeti’ni aşağıladı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya platformlarında paylaşılan bir sokak röportajı videosunda kullanılan skandal ifadeler hakkında res'en inceleme başlatıldığını duyurdu.

Video içeriğinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine yönelik sarf edilen ağır ve hukuka aykırı söylemler üzerine yetkili makamlarca resen inceleme başlatıldı. Söz konusu videodaki söylemlerin Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde yer alan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçu kapsamında kaldığı değerlendirildi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ADALET BAKANLIĞI #TÜRK CEZA KANUNU #BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #TÜRKİYE CUMHURİYETİ

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Sokak röportajında skandal ifadeler! Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağıladı
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