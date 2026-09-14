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Giriş Tarihi: 14.09.2026 23:40

"Sokaklar Güvende" operasyonu: 18 kişi yakalandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında 29 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi yakalandı.

İbrahim Halil ÇELİK İbrahim Halil ÇELİK
Sokaklar Güvende operasyonu: 18 kişi yakalandı
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adalet Bakanlığı tarafından duyurulan "Sokaklar Güvende" operasyonları çerçevesinde polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Yasa dışı bahis, sanal kumar, tefecilik, yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarına yönelik belirlenen 29 şüphelinin adresine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyal ve evraka el konuldu. Firari 11 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ADALET BAKANLIĞI

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"Sokaklar Güvende" operasyonu: 18 kişi yakalandı
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